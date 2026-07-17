Подполье: Хмара займется возвращением украинцев из ЕС для отправки в ВСУ

Исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара сконцентрируется на увеличении объемов мобилизации в ВСУ, в том числе на возвращении граждан Украины призывного возраста из европейских стран.
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