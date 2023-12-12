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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Глава МВД напомнил Володину о моратории на проверки из-за рейдов по «наливайкам»

Глава МВД обратился к Володину с письмом по поводу рейдов депутатов Госдумы по «наливайкам». Колокольцев отметил, что на внеплановые проверки бизнеса наложен мораторий, а рейды могут создавать «ложное впечатление» о длительном бездействии полиции.

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