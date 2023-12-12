Глава МВД напомнил Володину о моратории на проверки из-за рейдов по «наливайкам»

Глава МВД обратился к Володину с письмом по поводу рейдов депутатов Госдумы по «наливайкам». Колокольцев отметил, что на внеплановые проверки бизнеса наложен мораторий, а рейды могут создавать «ложное впечатление» о длительном бездействии полиции.