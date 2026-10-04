«Стрела-Ак Барс» обыграла «Енисей-СТМ» в первом матче полуфинала ЧР

Фото: пресс-служба РК «Стрела-Ак Барс» Казанский клуб «Стрела-Ак Барс» с крупным счетом 30:13 у себя дома обыграл красноярский «Енисей-СТМ» в первом матче полуфинала чемпионата России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV В Казани 16-летня...
- МС Хор жен участнико...
- ЮГ «Алабуга» привлеч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым