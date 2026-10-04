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Татар-информ

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«Стрела-Ак Барс» обыграла «Енисей-СТМ» в первом матче полуфинала ЧР

«Стрела-Ак Барс» обыграла «Енисей-СТМ» в первом матче полуфинала ЧР

Фото: пресс-служба РК «Стрела-Ак Барс» Казанский клуб «Стрела-Ак Барс» с крупным счетом 30:13 у себя дома обыграл красноярский «Енисей-СТМ» в первом матче полуфинала чемпионата России.

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