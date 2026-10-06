Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Мирошник: почти 30 мирных жителей России погибли от ударов ВСУ за неделю

Мирошник: почти 30 мирных жителей России погибли от ударов ВСУ за неделю

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил о последствиях украинских ударов по российским регионам за прошедшую неделю.

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