"Должен знать, где его место": депутат от партии Порошенко сравнила Зеленского с собакой

Депутат Верховной рады Украины Софья Федина сравнила Зеленского с собакой.Депутат Верховной рады Украины от "Европейской солидарности" София Федина сравнила Владимира Зеленского с собакой, у которой проблемы с психикой.
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