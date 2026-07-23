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Как визуально увеличить маленький участок

Как визуально увеличить маленький участок

Каждый владелец загородного участка мечтает о просторе. Но что делать, если площадь невелика, а хочется многого: дом поставить, сад разбить, зону отдыха организовать и грядки разместить? На помощь приходит оптическая иллюзия.

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