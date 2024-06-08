Два пилота "Формулы-1" пересекли финишную черту с одинаковым временем

Британский гонщик Mercedes Джордж Расселл и нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен пересекли финишную черту с одинаковым временем, победив в квалификации на девятом этапе "Формулы-1" - Гран-при Канады.
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