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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «ПСЖ 1 победа в 4 матчах ЛЧ. Обыграли только «Жирону» с сухим матчем Сафонова

Сегодня парижане уступили «Атлетико» (2:1) в 4-м туре общего этапа турнира. До этого была ничья с ПСВ (1:1) и поражение от «Арсенала» (0:2).

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