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Алькарас о победе в Индиан-Уэллс: «Перед турниром у меня было много сомнений по поводу голеностопа. Помню первую тренировку – всего полчаса, без движения»

Алькарас о победе в Индиан-Уэллс: «Перед турниром у меня было много сомнений по поводу голеностопа. Помню первую тренировку – всего полчаса, без движения»

В финале он обыграл Даниила Медведева – 7:6(5), 6:1. «Для меня это очень важный титул. Перед турниром у меня было много сомнений по поводу голеностопа.

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