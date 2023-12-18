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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Костюк была готова играть – но без рукопожатия. А потом ей стали поступать угрозы». Организатор – о том, что Костюк снялась с матча против Мирры Андреевой

Один из организаторов выставочного турнира в Бур-де-Пеаж прокомментировал проблемы с выступлением Марты Костюк.

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