Власти Балтийска опровергли разрушение авандюны

БАЛТИЙСК, 3 апреля, ФедералПресс. В Балтийске обсудили ход восстановления авандюны. В группе администрации Балтийского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте» написали, что неблагоприятных последствий для целостности конструкций искусственной авандюны нет.