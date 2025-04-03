Власти Балтийска опровергли разрушение авандюны

БАЛТИЙСК, 3 апреля, ФедералПресс. В Балтийске обсудили ход восстановления авандюны. В группе администрации Балтийского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте» написали, что неблагоприятных последствий для целостности конструкций искусственной авандюны нет.
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