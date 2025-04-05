Орловский облсовет отметил пятерых предпринимателей за помощь фронту

В минувшую пятницу в штабе партии «Единая Россия» председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский, а также председатель комитета облсовета по науке Юлия Мальфанова наградили волонтёров-предпринимателей за их вклад в отправку гуманитарных грузов в зону спецоперации.
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