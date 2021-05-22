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Милонов поддержал идею использовать заключенных вместо трудовых мигрантов

Милонов поддержал идею использовать заключенных вместо трудовых мигрантов

По словам депутата, широко распространенное мнение о том, что мигранты мало зарабатывают, на самом деле ошибочно.

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Алекс ZLOYBOY
Во, милонов! Молодец! И возглавь все это воинство! Впереди. Со знаменем! На лихом коне! А то - прокукарекал, и в тину... Обустройство зеков "согласно артикулу" - обойдётся в 5 раз дороже их "производственной деятельности"... Если они, только, сами не расконвоятся и сами попросятся... Идея хорошая, но чо у вас там в Питере, климат такой, что оттуда идут почти все глупости?..

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