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Силы ПВО с полуночи отразили атаку 75 БПЛА ВСУ, летевших на Москву

Силы ПВО с полуночи отразили атаку 75 БПЛА ВСУ, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны отразили новую попытку атаки беспилотников ВСУ. С полуночи по направлению к Москве летели 75 таких аппаратов, следует из сообщений столичного мэра Сергея Собянина в телеграм- канале .

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