Падение рождаемости в советской России, этнократизм в СССР и война девяностых с нулевыми

Статья вредная, поверхностная. Для анализа ситуации и выработки путей решения проблемы нужно комплексное исследование с корреляцией (взаимозависимостью) всех составляющих. Вряд ли кто-то в России этим занимается, это также, как и во внешней политике: власть готовит в МГИМО своих детишек для комфортной жизни за рубежом, а конкретным специалистам по той или иной стране в РАН платят копейки, чем ЦРУ очень рады, что мы теряем влияние на целый ряд стран.

МГ

Малик Гумеров

«показывают чемпионат России и мира среди женщин по хоккею, по футболу, по боксу, по регби, по волейболу....................участвуют в этих чемпионатах женщины детородного возраста» - Что есть технологии геноцида народов , насаждаемая через продажных дегенератов чиновников ! Продолжение гендерных , ювенальных технологий геноцида …. ! Возможно это когда люди пребывают овечками – которых можно пасти , которыми можно манипулировать , стричь и отправлять на убой … ! Кого винить ? Шакалов монстров – сатанистов – которые запускают эти технологии расчеловечивания и геноцида людей , через продажные власти и сраных элиток - своих марионеток ??? Или людей – которые допускают творить над собой эти сатанинские экперименты и технологии , позволяют себя оболванивать , зомбировать , манипулировать собой ….. и как овечки и ослики шагающие за фантиками по тропе в небытие (подвешенной перед носом морковкой - как ослик на убой ?). Шакалы стремящиеся жировать на большинстве всегда будут , монстры стремящиеся захватить мир сделав людей биороботами … и т.д. всегда будут … ! Обязанность только самих людей – не дать этим паразитам разгуляться ! Марсиане не прилетят учить людей человеческой жизни !