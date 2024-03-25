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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карим Халили: «Мы привыкли бегать по морозам, по жесткой трассе. Сегодня все совершенно по‑другому»

Второе место в гонке занял Петр Пащенко, третье – Ильназ Мухамедзянов. — На последний круг со стрельбища вы с Петром Пащенко убегали в одно время.

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