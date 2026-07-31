Борис Михайлов: «Международную федерацию хоккея надо разогнать!»

«Международную федерацию хоккея надо разогнать! Потому что она не занимается развитием мирового хоккея, а занимается политикой», – заявил двукратный олимпийский чемпион, комментируя решение ИИХФ продлить отстранение сборной России на сезон‑2026/2027.
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