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Татар-информ

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Борис Михайлов: «Международную федерацию хоккея надо разогнать!»

Борис Михайлов: «Международную федерацию хоккея надо разогнать!»

«Международную федерацию хоккея надо разогнать! Потому что она не занимается развитием мирового хоккея, а занимается политикой», – заявил двукратный олимпийский чемпион, комментируя решение ИИХФ продлить отстранение сборной России на сезон‑2026/2027.

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