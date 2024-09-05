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Шкода: ВСУ рассчитывали прорвать Курскую область, не ввязываясь в сражения

Шкода: ВСУ рассчитывали прорвать Курскую область, не ввязываясь в сражения

Пленённый боец разведывательного отряда Вооружённых сил Украины Михаил Шкода проинформировал о том, что, атакуя курское приграничье, войска Киева хотели отказаться от вступления в сражения, преодолев максимальное расстояние на бронемашинах.

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