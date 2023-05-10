Минобороны: ВС России сорвали три попытки ВСУ провести ротацию

Начальник пресс-центра российской группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский сообщил, что артиллерия группировки сорвала три попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию подразделений, уничтожив при этом самоходную гаубицу "Акация".