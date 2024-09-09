Ион Суручану отмечает 75-летие

Знаменитый исполнитель, основатель футбольной команды артистов Республики Молдова Ион Суручану отмечает сегодня свое 75-летие! Артист родился 9 сентября 1949 года, в селе Суручень, Яловенсково района, Республика Молдова.
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