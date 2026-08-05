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Удар беспилотников ВСУ по больнице в Донецке привел к жертвам

Удар беспилотников ВСУ по больнице в Донецке привел к жертвам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Пушилин: при атаке БПЛА на больницу в Донецке погибла женщина Один человек погиб, еще шесть мирных жителей пострадали в результате атак ударных БПЛА, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

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