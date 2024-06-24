"Это вам за Сонечку" Наши разнесли вражин за смерть 9-летней малышки

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Комментарии
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Владимир Козлов
Об этом в инете третий год народ просит, но у верхов свои планы и на мнение людей чинуши не реагируют.
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52 мин.
Владимир Козлов
Сомневаюсь я, что трудно отследить, а если и так, то надо бить по всем подряд складам и заводам о которых мы знаем.
Ответить
47 мин.
Людмила Фирстова
Владимир Козлов, стать прочитайте, вы не читали!
Ответить
39 мин.

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