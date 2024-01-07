"Убрать русское название". Молдавия парализовала работу аэропорта ради "борьбы" с Россией.

Новости к западу от России довольно часто звучат как анекдот. Буквально из недавнего - власти Молдавии отказались от "русской" аббревиатуры в международном коде аэропорта Кишинева, сменив его с "тоталитарного" KIV на "свободный и демократический" RMO.