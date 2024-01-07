Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

"Убрать русское название". Молдавия парализовала работу аэропорта ради "борьбы" с Россией.

"Убрать русское название". Молдавия парализовала работу аэропорта ради "борьбы" с Россией.

Новости к западу от России довольно часто звучат как анекдот. Буквально из недавнего - власти Молдавии отказались от "русской" аббревиатуры в международном коде аэропорта Кишинева, сменив его с "тоталитарного" KIV на "свободный и демократический" RMO.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
Девушка, кыте уарэ ? - ПолЬ четыре. А почему полЬ? - хА , машинаЛно. (анекдот из лучших времён) Кто бы составил топ-лист предприятий и жилых окраин, построенных в &quot;оккупированной&quot; Молдове? Сама Сандуце восседает во Дворце советской постройки. К сожалению, автор проекта Дворца погиб в терракте 11-го сеатября.
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11 час.

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