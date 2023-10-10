MH370: дело о светящемся оранжевом самолете

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Виктор Луговой
1. Почему эта история лежала под спудом почти десять лет? 2. А зачем было скрывать правду? Чьи интересы нарушала правда? 3. Для чего понадобилось настолько задымливать всю историю, что в создание легенды подключили даже канаву &quot;Синефликс&quot; с их расследованиями авиакатастроф - и на голубом глазу уверяли, что борт отходил на зюйд, к западному побережью Австралии? 4. Кстати, - а зачем тогда на борту отключили транспондер и прочее? 5. Как объяснить метания борта по высоте на курсе отхода? 6. Катастрофа подряд двух бортов, имевших одинаковую ливрею одной компании (МН370 8.03.2014 и МН17 17.07.2014) - таки случайность?
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