MH370: дело о светящемся оранжевом самолете

Виктор Луговой

1. Почему эта история лежала под спудом почти десять лет? 2. А зачем было скрывать правду? Чьи интересы нарушала правда? 3. Для чего понадобилось настолько задымливать всю историю, что в создание легенды подключили даже канаву "Синефликс" с их расследованиями авиакатастроф - и на голубом глазу уверяли, что борт отходил на зюйд, к западному побережью Австралии? 4. Кстати, - а зачем тогда на борту отключили транспондер и прочее? 5. Как объяснить метания борта по высоте на курсе отхода? 6. Катастрофа подряд двух бортов, имевших одинаковую ливрею одной компании (МН370 8.03.2014 и МН17 17.07.2014) - таки случайность?