Массированная ночная атака дронов в центральной России отражена. Силы ПВО уничтожили 163 беспилотника над Тульской областью и Москвой.
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