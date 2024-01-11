12 января, в 15:30, в пресс-центре Общественной службы новостей состоится пресс-конференция: «Россия открывает новые туристические горизонты» Спикеры: • Андрей Толбатов – Министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края • Христофор Константиниди – председатель Экспертного совета Комитета Государственной Думы по туризму, советник министра экономического развития РФ • Алексан Мкртчян – вице-президент Альянса туристических агентств России Внутренний туризм в России стремительно развивается, и охватывает даже те уголки нашей необъятной Родины, где ещё совсем недавно о туризме и не помышляли.