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Общественная служба новостей

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Россия открывает новые туристические горизонты

12 января, в 15:30, в пресс-центре Общественной службы новостей состоится пресс-конференция: «Россия открывает новые туристические горизонты»   Спикеры:   • Андрей Толбатов – Министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края   • Христофор Константиниди – председатель Экспертного совета Комитета Государственной Думы по туризму, советник министра экономического развития РФ   • Алексан Мкртчян – вице-президент Альянса туристических агентств России   Внутренний туризм в России стремительно развивается, и охватывает даже те уголки нашей необъятной Родины, где ещё совсем недавно о туризме и не помышляли.

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