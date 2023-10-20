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Нижегородская правда

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Выкуп в 1,5 миллиона рублей потребовали мошенники с жителя Дзержинска за якобы похищенную родственницу

Аферу с якобы похищением человека устроили мошенники в Дзержинске. Сначала они под видом правоохранителей увели у пенсионерки деньги и убедили её снять номер в мотеле, а потом стали звонить её племяннику с требованием выкупа за якобы попавшую в заложники родственницу.

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