Выкуп в 1,5 миллиона рублей потребовали мошенники с жителя Дзержинска за якобы похищенную родственницу

Аферу с якобы похищением человека устроили мошенники в Дзержинске. Сначала они под видом правоохранителей увели у пенсионерки деньги и убедили её снять номер в мотеле, а потом стали звонить её племяннику с требованием выкупа за якобы попавшую в заложники родственницу.
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