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Более 25 мирных жителей ЛНР за три месяца стали жертвами обстрелов со стороны ВСУ

Более 25 мирных жителей ЛНР за три месяца стали жертвами обстрелов со стороны ВСУ

Mstyslav Chernov CC-BY-SA-4.0 Вооруженные силы Украины за три месяца 943 раза открыли огонь по населенным пунктам Луганской Народной Республики, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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