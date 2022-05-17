Более 25 мирных жителей ЛНР за три месяца стали жертвами обстрелов со стороны ВСУ

Mstyslav Chernov CC-BY-SA-4.0 Вооруженные силы Украины за три месяца 943 раза открыли огонь по населенным пунктам Луганской Народной Республики, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.