Профессор Бойл: помилование Байденом своего сына является бесстыдным

Помилование президентом США Джо Байденом своего сына Хантера является "бесстыдным и бессовестным". Об этом в комментарии РИА Новости заявил американский аналитик, профессор университета Иллинойса Фрэнсис Бойл.
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