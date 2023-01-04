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«Челси» предлагал «Бенфике» за Энцо 85 млн евро, а не 120 или 127 (Фабрицио Романо)

Стала известна сумма, которую «Челси» предлагает за хавбека «Бенфики» Энцо Фернандеса. Ранее появилась информация, что Энцо перейдет в «Челси» за 127 млн евро.

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