Спас раненого: о новых подвигах российских военных

Минобороны представило новых героев СВО. Гвардии рядовой Александр Сахаровский заметил вражеский беспилотник, который летел в сторону наших огневых позиций, и меткими выстрелами уничтожил его, не допустив потерь среди личного состава артиллерийского подразделения.
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