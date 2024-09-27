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Спас раненого: о новых подвигах российских военных

Спас раненого: о новых подвигах российских военных

Минобороны представило новых героев СВО. Гвардии рядовой Александр Сахаровский заметил вражеский беспилотник, который летел в сторону наших огневых позиций, и меткими выстрелами уничтожил его, не допустив потерь среди личного состава артиллерийского подразделения.

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