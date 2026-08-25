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Девушка

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Минеральное умывание: японский подход к очищению кожи

Каждый раз, когда я слышу о новом бьюти-тренде, то первым делом задаюсь вопросом: а есть ли у него реальная научная основа или это очередная маркетинговая уловка? С минеральным умыванием всё оказалось не так однозначно.

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