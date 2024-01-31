Барон и очень опасен: жизнь и легенда Карла Маннергейма

Этот человек успел побыть гусаром и услышать по радио о взрыве атомной бомбы, дважды повоевать за Россию и дважды — против нее, получить в подарок от Гитлера роскошный «мерседес» и стать союзником Сталина… В общем, жизнь барона Маннергейма сложилась непросто.
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