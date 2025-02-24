Работа на вырост: как на уральских промпредприятиях организована подготовка кадрового резерва

Крылатая фраза «кадры решают всё» в наши дни не только по-прежнему актуальна, но и, по сути, является главным императивом, который определяет развитие экономики в таком стратегически важном регионе, как Урал.
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