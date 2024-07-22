Подготовка к последнему рывку и упор на БпЛА. Итоги 22 июля на Украине

© Фото : СИРСЬКИЙ / Telegram Вчера 1,5K прочитали Украинские СМИ сообщают о подготовке Украины к наступлению, а командование ВСУ жалуется на нехватку боеприпасов и делает ставку на эффективное использование БпЛА О том, что Украина готовится наступать, сообщил популярный в стране телеграм-канал "Легитимный".