Финальный трейлер «Планеты обезьян: Новое царство». На дисках бонусом выйде...

Финальный трейлер «Планеты обезьян: Новое царство». На дисках бонусом выйдет версия без спецэффектовЗа десять дней до премьеры фильма «Планета обезьян: Новое царство» 20th Century Studios выпустила финальный трейлер четвертой части, которую поставил Уэс Болл («Бегущий в лабиринте»).
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