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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бусе прошел круг на US Open спустя 68 лет после последней победы деда на этом турнире

30-я ракетка мира Игнасио Бусе обыграл Маркоса Гирона в первом круге US Open – 3:6, 6:3, 6:3, 6:7(6), 6:1.

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