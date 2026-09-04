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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семшов о «Динамо»: «Должно бороться за высокие места с таким составом. Нужно дать время Шварцу, он приехал совсем в другую команду»

Бывший полузащитник «Динамо»  Игорь Семшов заявил, что состав команды позволяет ей бороться за высокие места.

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