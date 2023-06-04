Боевики созданного ГУР Украины для осуществления психоатак т. н. «Польского добровольческого корпуса» продолжают публиковать свои отчётные кадры рейда от 22 мая из района Грайворона в Белгородской области, вскрывая тем самым состав своей банды.
Боевики созданного ГУР Украины для осуществления психоатак т. н. «Польского добровольческого корпуса» продолжают публиковать свои отчётные кадры рейда от 22 мая из района Грайворона в Белгородской области, вскрывая тем самым состав своей банды.
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