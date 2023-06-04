Русская весна

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Польские наёмники вскрывают свой состав и вооружение США в ходе атаки на Белгородскую область (ФОТО, ВИДЕО)

Польские наёмники вскрывают свой состав и вооружение США в ходе атаки на Белгородскую область (ФОТО, ВИДЕО)

Боевики созданного ГУР Украины для осуществления психоатак т. н. «Польского добровольческого корпуса» продолжают публиковать свои отчётные кадры рейда от 22 мая из района Грайворона в Белгородской области, вскрывая тем самым состав своей банды.

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