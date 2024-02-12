Козерогам не переоценивать собственные силы, а Скорпионам покорять новые вершины: гороскоп на 13 февраля для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяВо вторник, 13 февраля 2024 года, предстоит день, полный трудностей и значительных обязанностей.