«Рафаль» - лебединая песня Марселя Дассо

Патрульный полет двух Rafale: одноместный в конфигурации «полный воздух-воздух» (6 MICA + сверхзвуковой сбрасываемый бак 1250 л) и двухместный в смешанной конфигурации (2x SCALP-EG + MICA + сбрасываемые баки 2000 л).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии