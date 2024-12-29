БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Рафаль» - лебединая песня Марселя Дассо

«Рафаль» - лебединая песня Марселя Дассо

Патрульный полет двух Rafale: одноместный в конфигурации «полный воздух-воздух» (6 MICA + сверхзвуковой сбрасываемый бак 1250 л) и двухместный в смешанной конфигурации (2x SCALP-EG + MICA + сбрасываемые баки 2000 л).

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