Киев и Одесса: призывы делать запасы на фоне пустых полок

Вера Мельник 8 сентября 2026 г. За последние полгода в Киеве и Киевской области было уничтожено более 80% (а по некоторым источникам – и ….
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