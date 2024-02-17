В Тверской области мать на протяжении семи лет истязала двух детей

В Тверской области арестовали местную жительницу, которая долгие годы истязала двух своих детей. Установлено, что преступления совершались матерью в квартире дома в городе Осташкове в течение семи лет, в период с апреля 2016 по декабрь 2023 года, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Тверской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии