В Тверской области мать на протяжении семи лет истязала двух детей

В Тверской области арестовали местную жительницу, которая долгие годы истязала двух своих детей. Установлено, что преступления совершались матерью в квартире дома в городе Осташкове в течение семи лет, в период с апреля 2016 по декабрь 2023 года, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Тверской области.