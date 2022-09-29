В Калининграде по инициативе председателя Общественного совета в юридическом институте БФУ им. И. Канта прошла встреча полицейских со студентами

Сотрудники Управления по работе с личным составом УМВД провели профессионально-ориентационное мероприятие в целях ориентации для поступления на службу в органы внутренних дел, формирования положительного образа сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации со студентами юридического института БФУ им.
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