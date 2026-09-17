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Мельникова: моя медийность как-то поможет менее травматично пережить завершение карьеры

Мельникова: моя медийность как-то поможет менее травматично пережить завершение карьеры

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова ответила на вопрос не задумывалась ли она о завершении карьеры.

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