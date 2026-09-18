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Психолог Шибаева объяснила причины развода женщин после 40 лет

Психолог Шибаева объяснила причины развода женщин после 40 лет

Женщины после 40 лет чаще переосмысливают отношения из-за смены приоритетов, взросления детей и личностных кризисов.

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