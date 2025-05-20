Сотрудники МВД России обеспечили охрану общественного порядка и общественной безопасности в период проведения XVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum»

«Около двух тысяч сотрудников органов внутренних дел были задействованы в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в период проведения XVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».
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