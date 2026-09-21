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SUSANIN

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Власти Ижевска рассказали, где находятся мемориальные таблички из подземных переходов

Власти Ижевска рассказали, где находятся мемориальные таблички из подземных переходов

Ижевск. Удмуртия. Мемориальные таблички, которые ранее располагались в подземных переходах возле УдГУ и собора Александра Невского в Ижевске, сохранили.

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