Рекламодатели стали чаще интересоваться нишевыми телеграм-каналами

Текущий год может выявить несколько новых тенденций в «Телеграме». В частности, фиксируется рост интереса к нишевым каналам, что свидетельствует о поиске смысла и релевантности со стороны рекламодателей, говорится в исследовании Gooroo Tools вместе с «Точка Реклама».