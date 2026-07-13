Салонный уход для волос: какие процедуры вызывают вопросы у трихологов

Красивые, гладкие и блестящие волосы — мечта многих женщин. Этим активно пользуется индустрия красоты, предлагая десятки процедур с обещаниями восстановить поврежденные пряди, ускорить их рост, избавиться от секущихся кончиков и сделать локоны здоровыми всего за одно посещение салона.