Салонный уход для волос: какие процедуры вызывают вопросы у трихологов

Красивые, гладкие и блестящие волосы — мечта многих женщин. Этим активно пользуется индустрия красоты, предлагая десятки процедур с обещаниями восстановить поврежденные пряди, ускорить их рост, избавиться от секущихся кончиков и сделать локоны здоровыми всего за одно посещение салона.
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